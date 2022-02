“Saltiamo le feste di Carnevale”, De Luca lancia la nuova allerta

Oggi pomeriggio Vincenzo De Luca è tornato in diretta Facebook, dopo due settimane d’assenza. Il presidente della regione Campania è tornato a fare il punto sul contagio covid e sulle vaccinazioni. “La situazione va migliorando anche nella nostra regione. In Campania l’obbligo di mascherina rimane anche all’esterno, vorremmo evitare le prese in giro del Governo. Facciamo un gesto di perdenza, saltare il periodo di Carnevale e il periodo festivo: vogliamo evitare di far riaccendere il contagio “, dichiara De Luca.

MASCHERINE FINO A MARZO

“Avere qualche settimana in più le mascherine all’aperto è un atto di prudenza. La Campania si è sempre contraddistinta per avere un atteggiamento prudenziale e questo alla fine ha pagato perché abbiamo avuto un impatto importante della pandemia ma abbiamo retto. Mi auguro che, come sta avvenendo, la pandemia scemi rapidamente“. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando l’ordinanza regionale che dispone di indossare le mascherine all’aperto fino al 28 febbraio.

Da oggi invece nel resto d’Italia questo obbligo cade. Inoltre Manfredi ha sottolineato che: “Ciò che è importante è che tra qualche settimana potremo dire che la pandemia si è esaurita e potremo pensare allo sviluppo, alla crescita a un’estate fatta di una nuova socialità mantenendo però sempre la prudenza che ci aiuta a vivere meglio il futuro“.