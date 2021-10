Ieri sera si è conclusa la terza stagione de “I Bastardi di Pizzofalcone”, nota serie ambientata a Napoli ed in onda su Rai Uno con protagonista Alessandro Gassman. L’ultima puntata ha appassionato i fans incollandoli allo schermo. Anche l’episodio finale è stato un successo, ha infatti ottenuto il 21% di share battendo anche il Grande Fratello Vip (fermatosi al 20,4%), in onda su Canale 5. La serie, vanta nomi noti del cinema italiano, come quello del protagonista Lojacono, interpretato da Alesssandro Gassman. E sono proprio le sorti del suo personaggio a far sperare in una quarta stagione.

Successo per i Bastardi di Pizzofalcone

I fans infatti sono curiosi di sapere se ci sarà un seguito, soprattutto dopo la scena finale della puntata di ieri, che vede Lojacono (Gassman), legato ad una sedia in un luogo sconosciuto. Il finale lascia quindi in sospeso la storia, ma i telespettari non dovranno aspettare molto.

Sembra infatti che la produzione stia già lavorando con Rai Fiction per la scrittura della quarta stagione. La conferma arriva dalle parole di Massimiliano Gallo (il vice questore Luigi Palma nella serie). Infatti in un’intervista a Fanpage dichiara che la produzione è già a lavoro per scrivere la quarta stagione, per poterla così registrare nel minor tempo possibile. Anche le parole di Gassman a Telesette sembrano confermare. L’attore, infatti, sostiene di essere pronto per registrare la nuova stagione.

Le parole di Alessandro Gassman sulla quarta stagione

Inoltre il protagonista tranquillizza i suoi fan sulla sua presenza nelle stagioni successive, che non sembra essere minata, l’ispettore Lojacono ci sarà.“Non sono solo io, ma tutta la squadra che non vede l’ora di mettersi a lavoro per la quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone”, ha dichiarato l’attore. Intervista da Famiglia Cristiana, Gassman ha raccontato il suo legame con il personaggio da lui interpretato. ” «Lojacono è un uomo difficile, problematico nelle relazioni e screditato ingiustamente nella sua professione. Accusato da un collaboratore di giustizia di aver passato informazioni a Cosa nostra, si trova allontanato dalla sua terra. E’ trasferito, quasi esiliato, in una città che non conosce e non ama».

La serie tratta dai libri di Maurizio de Giovanni

La serie, inoltre, nasce dai libri di Maurizio de Giovanni che continua con la pubblicazione dei capitoli della sua saga, l’ultimo dei quali “Angeli per i Bastardi di Pizzofalcone” in commercio da ottobre 2021. I produttori, quindi, hanno e avranno materiale per costruire la quarta stagione, e non solo.

Siamo quindi curiosi di scoprire quali luoghi noti della città saranno scelti come protagonisti per le nuove scene de: “I Bastardi di Pizzofalcone” che ha gia ripercorso tra i più noti siti di Napoli come Monte di Dio (Pizzofalcone), Castel dell’Ovo e tanti altri.