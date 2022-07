Il caldo afoso ha le ore contate in Campania, arriva l’aria fredda dalla Svezia

Il caldo afoso ha le ore contate. L’anticiclone africano che per circa 20 giorni ha infuocato Napoli e la Campania sta le lasciare spazio a temperature decisamente più sopportabili.

Andrea Garbinato, responsabile de sito IlMeteo.it, ha parlato così a Fanpage: “Arriva aria più fresca ma anche piogge moderate, in particolare su Triveneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, settori orientali di Lazio, Campania, Basilicata, Molise e Puglia. Qualche acquazzone potrà raggiungere anche la Toscana mentre il Nord-Ovest dovrebbe restare all’asciutto”.

A portare le piogge è l’aria ‘polare’ in arrivo direttamente dalla Svezia, attraverso la Germania e la Porta della Bora. Il repentino cambio delle temperature avverrà gradualmente a partire dalla tarda mattinata. Nelle regioni adriatiche, addirittura, potrebbero giungere forti fenomeni temporaleschi, colpi di vento, trombe marine e grandinate.

“Sembrerà di essere in Primavera anche per l’estrema variabilità delle condizioni meteo almeno fino a domani sera, mentre il vento diventerà molto fastidioso e soffierà forte o molto forte da nord-est venerdì e sabato su tutto il centrosud”. Ovviamente il caldo tornerà a fare capolino in Italia, quindi attendiamoci un aumento delle temperature successivo.