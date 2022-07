Vitamine per curare il Covid, 68enne dell’Agro Aversano muore per infarto: medico no-Vax a processo

È cominciato al tribunale di Teramo il processo contro il medico no-vax Roberto Petrella. Quest’ultimo è accusato di omicidio colposo per la morte di Gennaro Sanges, il camionista 68enne di San Marcellino che ha perso la cita a causa del Covid dopo aver seguito le cure consigliate dal ginecologo. La salma dell’autista è stata anche riesumata nello scorso febbraio per l’avvio delle indagini da parte della Procura della Repubblica abruzzese.

Al centro dell’indagine c’è il ginecologo No-Vax di Teramo Roberto Petrella. Il medico, adesso libero, era finito ai domiciliari con l’accusa di omicidio. La vicenda è arrivata agli inquirenti per puro caso, visto che lo stesso sanitario era intercettato dagli investigatori della Digos catanzarese, nell’ambito di una inchiesta ancora aperta. Sentendolo parlare, si è scoperto di quel decesso per infarto e per questo motivo gli inquirenti ci hanno voluto vedere chiaro.

Si è scoperto in questo modo che Petrella, oltre ad essere un ginecologo, era diventato anche il medico curante di un uomo di San Marcellino. Quest’ultimo era affetto da diverse patologie come cardiopatia con acuzie di infarto nel 2007, ipertensione, ipercolerestolemia, diabete e problemi di prostata. Una serie di malattie che, secondo l’accusa, il ‘medico’ ha curato con farmaci non adeguati e ricorrendo – come riporta Edizione Caserta – anche alla micoterapia. Si tratta di un rimedio di origine tradizionale cinese che non trova fondamenti scientifici.