Il caldo fa perdere la testa, gli esperti: “I crimini violenti aumenteranno del 5% a causa del cambiamento climatico”

PUBBLICITÀ

Alla luce di una serie di studi gli esperti traggono una scomoda verità. Considerando le alte temperature e il caldo torrido che in quest’ultimo periodo stanno imperversando si denotano i fattori scatenanti. Si deduce che il limite di sopportazione delle alte temperature non è l’unica problematica da fronteggiare. Secondo delle stime, infatti, nel corso del 2090 il tasso di crimini e violenze aumenterà del 5% proprio a causa del cambiamento climatico.

Il caldo attenta alla salute mentale

Colpi di calore, insolazioni e tante altre insurrezioni consuetudinarie dovute al forte caldo non sono i soli nemici da cui tenersi in guardia. Uno dei rischi più preoccupanti, segnalato dagli studiosi, è quello afferente alla mente. Le normali attività celebrali e il sistema cognitivo degli individui risulterà compromesso dal caldo assiduo.

PUBBLICITÀ

Studi interessanti hanno appurato che alte temperature risultano deleterie rispetto al mantenimento della lucidità e alla salvaguardia della calma. Oltre infatti ad avere meno capacità risolutive e ragionevoli si insinua anche un’esplosione di aggressività. Rancore, violenze e crimini risulteranno quindi favoriti dall’ordine naturale. Sulla base di ulteriori approfondimenti, gli esperti sono arrivati alla conclusione che il caldo intensifichi anche altri stati psicologici abbattendo le precauzioni mentali che li tengono a bada. Ansia e depressione si costituiscono vittime comuni del caldo, in quanto con il suo avvento le persone già affette da queste casistiche tendono a dei peggioramenti. E’ anche sulla base di ciò che il tasso di suicidi si è decisivamente alzato.

L’esito dell’esperimento

Il caldo asfissiante che sta governando le giornate estive ha indotto un gruppo di esperti dell’università di Boston ad intraprendere degli studi e ad istituire un esperimento. Il fine era quello di comprendere impercettibili e indicibili effetti che il caldo potrebbe avere sulle persone. Lo studio pubblicato sulla rivista Plos Medicine ha propugnato una verità inaspettata. Alte temperature e caldo influiscono sui comportamenti umani mutandoli drasticamente.

Gli studiosi spiegano di essere giunti a tale conclusione mediante l’osservazione di due gruppi di persone. Uno di questi si è stabilito in una stanza senza aria condizionata, con una temperatura media di 26° e picchi di quasi 31°. L’altro gruppo, invece si è stabilito in un’altra stanza la cui temperatura raggiungeva i 21°. L’esperimento si è protratto per 12 giorni. Durante la loro permanenza è emerso che il 13% del gruppo esposto al caldo era più lento di quello al fresco. Da questa conclusione deriva la tesi secondo la quale a causa dell’aumentare del caldo i comportamenti violenti e i crimini si incrementeranno nel corso del tempo.

Farmaci senza effetto: I crimini aumentano

In particolar modo il caldo influisce a livello biologico sui valori della serotonina che regola sensazioni di felicità, soddisfazione e appetito. A causa delle alte temperature il corpo non adempie a questi parametri e, di conseguenza, i tassi di aggressività aumentano. Non a caso è proprio in estate che liti tra automobilisti e incidenti avvengono con maggiore frequenza a causa di stress, ansie e bipolarismo. Questi stati d’animo risultano sempre più difficili da fronteggiare. Motivazione dell’improvvisa mancanza di controllo in contemporaneo con il caldo rovente è l’influsso che le alte temperature hanno sui componenti dei farmaci. Ad esempio il litio utilizzato per il bipolarismo perde la sua efficacia così come accade per gli antipsicotici.

Previsioni metereologiche

Per il momento, nei prossimi giorni si stimano 40° nelle zone della Pianura Padana e possibili picchi di 45-46 gradi su Sardegna e Sicilia. Uno spiraglio di freschezza si intravede, invece, per il Settentrione. Notevole attenzione richiedono i temporali, l’incontro di aria calda e fredda potrebbe provocare trombe d’aria, forti venti e grandinate come è accaduto in Alto Adige.