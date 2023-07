Arriva l’ergastolo per Matteo Messina Denaro: condannato per le stragi di Capaci e Via D’Amelio

PUBBLICITÀ

Oggi il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato condannato all’ergastolo dalla corte d’assise d’Appello di Caltanissetta. La condanna, per una significativa coincidenza, arriva nel giorno del 31esimo anniversario della strage di via D’Amelio, in cui morirono Paolo Borsellino e la sua scorta. Nella sentenza hanno dichiarato il boss colpevole di essere tra i mandanti delle Stragi del ’92. I giudici si sono riuniti questa mattina in camera di consiglio e dopo circa sei ore hanno emesso la sentenza definitiva di condanna nei confronti di Messina Denaro. Il boss superlatitante di Castelvetrano fu condannato all’ergastolo per le stragi di Capaci e Via d’Amelio nel 2020.

Un processo lungo e complesso quello che vedeva imputato il super boss Matteo Messina Denaro arrestato lo scorso 16 gennaio 2023 dopo trent’anni di latitanza. Nello specifico l’accusa era di essere stato tra i mandanti delle Stragi di Capaci e via D’Amelio. Stragi in cui persero la vita i giudici antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e i membri delle loro rispettive scorte.

E proprio oggi dall’aula “Costa” del Tribunale di Caltanissetta, arriva la sentenza definitiva emessa dal Presidente della Corte d’Assise d’Appello Maria Carmela Giannazzo. Proprio nel giorno in cui si celebrano le commemorazioni in ricordo di Paolo Borsellino e dei membri della scorta assassinati nel 1992. “In nome del popolo italiano la Corte d’Assise d’Appello, visto l’articolo 605 e la sentenza di primo grado appellatta, conferma la sentenza di primo grado. E condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali e al pagamento dei compensi a tutte le parti civili costituite nel processo“.