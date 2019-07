Il caldo ha i giorni contati, arrivano i temporali: le previsioni del meteo

Nel corso della giornata di Lunedì 8 Luglio una bassa pressione continuamente alimentata da aria fresca di origine Nordeuropea (aria artica) si muoverà verso l’Italia dando il via ad un peggioramento delle condizioni meteo. Come posiamo vedere dagli ultimissimi aggiornamenti dei nostri modelli meteo si genererà un vortice ciclonico sul mar Ligure in lento spostamento poi verso Est. Secondo il Meteo.it da Martedì 9 entreremo nella fase clou dell’intenso peggioramento con forti temporali, nubifragi, grandinate. Prestare ATTENZIONE perchè a causa della tantissima energia in gioco nei bassi strati dell’atmosfera e il contemporaneo ingresso di aria fresca ed instabile in quota si creerà un mix micidiale per lo sviluppo di eventi meteo violenti: localmente assisteremo alla formazione delle temibili SUPERCELLE. Si tratta di sistemi temporaleschi isolati in grado di percorrere tanti km con la possibilità di scaricare al suolo ingenti quantità d’acqua accompagnanti da violentissime raffiche di vento. Le zone maggiormente a RISCHIO saranno le pianure tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Mercoledì 10 il maltempo scivolerà, sospinto da intensi venti di Bora e Maestrale, verso le regioni adriatiche con temporali dapprima tra Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Nord della Puglia e successivamente anche al Sud con possibili rovesci su Campania e Calabria.

In generale su buona parte dell’Italia assisteremo a un forte calo termico con temperature sotto la media attesa in queste settimane.

Poi tra Giovedì e Venerdì le condizioni meteo sono previste in miglioramento con prevalenza di sole su tutti i settori grazie alla momentanea rimonta dell’alta pressione. Potrebbe trattarsi però solo di una breve tregua, infatti nel corso del weekend potrebbe arrivare un nuovo peggioramento del tempo con temporali dal Nordovest verso il nordest e il centro. Di questo però avremo modo di riparlarne più avanti.