Il consiglio di Ferlaino a Adl: “Non c’è bisogno di ricucire con i tifosi, Napoli è in festa”

Corrado Ferlaino prova a spegnere le polemiche in città dopo la pesante sconfitta inflitta in casa dal Milan. L’ex presidente azzurro ha provato dare un consiglio ad Aurelio De Laurentiis: “Non c’è bisogno di ricucire alcun rapporto, tutti i tifosi del Napoli stanno allestendo la città di striscioni e bandiere azzurre. Napoli è felice e contenta”.

Lo dice l’Ingegnere ai microfoni della trasmissione La politica nel pallone su Gr Parlamento. “Cosa succederà quando il Napoli vincerà lo scudetto? Quello che è successo le prime due volte che ha vinto. Ma certo dopo 33 anni il pubblico napoletano è contento, lo vedo in ogni quartiere dove vado. Napoli è felice. La sconfitta di ieri è dovuta alla capacità del Milan di bloccare il gioco a centrocampo. Il Milan è riuscito a bloccare la fonte di gioco del Napoli e ieri si è ricordato di essere una grande squadra come quella dello scorso anno”, sostiene Ferlaino.

Clima teso al Maradona ieri sera alla fine del triplice fischio finale della partita che ha visto il Milan sbancare con 4 gol lo stadio di Napoli. Il diverbio tra l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti e la leggenda e dirigente del Milan Paolo Maldini non è passato inosservato.

Le parole di Maldini a Spalletti

La discussione tra il tecnico azzurro e il dirigente rossonero è avvenuta durante l’intervallo del match di ieri sera. Spalletti nel tunnel avrebbe chiesto spiegazioni all’arbitro sull’ammonizione di Lobotka. Il tecnico avrebbe poi “rimproverato” Raphael Leao per la sua esultanza in occasione del primo goal, ritenuta dal toscano troppo provocatoria e vistosa. Interviene qui Paolo Maldini a difendere il suo gioiello: “Mister sei nervoso, hai visto troppi film di Rambo, che c… vuoi“. Qui il video dell’accaduto.

La risposta di Spalletti

Leao ha subito poi messo la pace tra i due. In conferenza stampa post partita però, Spalletti ha continuato a parlare dell’accaduto ai microfoni di DAZN. “Con Paolo non è successo niente da parte mia. Rientrando nello spogliatoio chiedevo dell’ammonizione di Lobotka, lui è passato per dire che mi lamento sempre ma è stato più Pioli a essere richiamato. Questo fatto che mi parlasse sopra non mi è piaciuto, ma da parte mia è tutto a posto“. Tutto risolto dunque, ma la tensione era reale.

I cori contro Politano

Screzi anche tra la tifoseria del Milan e Matteo Politano. L’ala del Napoli è stata bersagliata durante tutta la partita da cori dei tifosi rossoneri, ricordando la sua vecchia parentesi interista. Al grido “Politano figlio di p*****a” il romano ha inizialmente lanciato occhiatacce contro il gruppo, ma successivamente, vista anche la prestazione sul campo, ha dovuto subire passivamente i cori. Anche dopo che Spalletti ha richiamato in panchina Politano, i canti non sono terminati.