Monumenti imbrattati per lo Scudetto, il ministro della Cultura: “Anche io tifo Napoli ma bisogna avere rispetto per la storia”

“Io sono sono tifoso del Napoli ma faccio in appello ai miei concittadini di non sfregiare la bellezza di questa città, che sta recuperando un suo ruolo” . A dirlo stamattina a Napoli il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in città per presenziare a due iniziative: la riapertura della sezione Campania Romana. Museo archeologico nazionale e al Teatro San Carlo, investito da lavori di ristrutturazione. Il riferimento di Sangiuliano è all’eventuale ricolorazione di azzurro si alcuni pregi storico-architettonici della città come atto.

“La vittoria dello scudetto è una tappa che si sposa con il rilancio della città. Ma non si imbrattino i monumenti”. In proposito, il ministro della cultura preannuncia “una sanzione amministrativa, lo stiamo pensando con i tecnici giuridici, che comminata dai prefetti farà pagare questi atti il costo del ripristino con spese notevoli chiamando ditte specializzate”.

