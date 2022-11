Il marito è ai domiciliari, la moglie esce per incontrare l’amante: scoperta dai parenti

A Palermo solo non si parla d’altro e il video sta girando nelle chat e nelle pagine Facebook, Instagram e TikTok. Una nuova presunta storia di corna palermitana finisce sul web e il video diventa virale.

Dopo il caso dell’Hotel Eufemia di cui è arrivata a parlare anche Barbara D’Urso, arriva un’altra storia che vede una tresca amorosa sbandierata ai quattro venti sui social. Protagonisti sono un uomo ai domiciliari, la moglie e i parenti di lui che scoprono la presunta storia tra amanti. I parenti di un uomo che si trova ai domiciliari hanno sorpreso la moglie di questo con l’amante. Questo viene sostenuto dalla cognata del marito e dal padre che insieme ad altri parenti hanno teso l’imboscata all’amante. Questa notte si sono appostati sotto casa della moglie.

All’una di notte è iniziato l’appostamento per culminare alle 3 con l’avvistamento dell’amante. Non appena lo hanno visto uscire in ciabatte lo hanno aggredito e filmato. “Non il video no”, dice l’amante mentre volavano schiaffi e minacce. L’uomo tenta la fuga ma ha perde la ciabatta.

“Queste cose non si fanno. Tu sei amico, mentre mio fratello e hai domiciliari lei si riceve l’amante. E’ dall’una di notte che è entrato il tuo amante”, dicono gli aggressori dell’amante.

Poi la discussione si sposta sotto casa della presunta traditrice. In piena notte la cognata avrebbe urlato contro la donna rea di avere tradito il fratello. Arrivata sotto il balcone le ha urlato di tutto. Anche un uomo è venuto in soccorso della cognata anche qui urla e turpiloquio. “E’ dall’una che siamo qui. Sei stata con il tuo amante, mentre mio fratello e ai domiciliari. Devi andare via anche da qua. Devi cambiare casa. Sei senza dignità. Il tuo innamorato sta prendendo legnate da mio padre”. Poi offese e urla.