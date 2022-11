Il Lotto premia la Campania: vincite a Napoli, Villaricca e Casalnuovo

Campania protagonista dell’ultimo concorso del Lotto con vincite complessive per oltre 108mila euro. Come riporta Agipronews, la più alta è stata centrata a Napoli con un colpo da 45mila euro mentre un’altra vincita da 23.750 euro ha premiato un altro fortunato giocatore del capoluogo campano. A Villaricca, in provincia di Napoli, è stata centrata un’altra vincita da oltre 15mila euro e ancora a Massa Lubrense, sempre in provincia di Napoli, sono stati vinti altri 14.250 euro. Casalnuovo di Napoli chiude con un premio di 11.875 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 893,7 milioni dall’inizio dell’anno.