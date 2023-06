Maternità surrogata, prosegue a Napoli l’iniziativa di Fdi

PUBBLICITÀ

Prosegue a Napoli la raccolta delle firme a sostegno della proposta di legge per rendere la maternità surrogata reato universale, e quindi perseguibile penalmente in Italia anche se commesso all’Estero.

Centinaia anche oggi i cittadini che hanno sottoscritto la relativa petizione al Gazebo organizzato dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia guidato dal senatore Sergio Rastrelli, presenti dirigenti e militanti del partito napoletano.

“La maternità surrogata, teniamo a ribadire con forza – ha detto Rastrelli –, lede profondamente la dignità della donna riducendo il figlio ad un prodotto oggetto in vendita sottoponendolo ad un criminale atto di cessione. Non mi stupisce la significativa affluenza ai nostri gazebo contro una intollerabile mercificazione della vita umana che fa vergognosamente leva sullo stato di bisogno di tantissime donne, soprattutto all’Estero”.

Altri gazebo, fa sapere il Coordinamento cittadino, saranno organizzati nei prossimi giorni.