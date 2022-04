Il Vescovo d’Aversa Mons. Angelo Spinillo positivo al Covid: “Sta bene, solo un leggero raffreddore”

Il Vescovo d’Aversa, S.E. Mons. Angelo Spinillo, è risultato positivo al Covid, le sue condizioni di salute sembrano essere buone. Il vescovo d’Aversa Mons. Angelo Spinillo è positivo al Covid-19 che sembra essersi manifestato nel Vescovo solo con un semplice raffreddore.

Mons. Spinillo positivo al Covid

La Diocesi d’Aversa infatti fa sapere che il Mons. dopo essersi sottoposto al tampone di controllo durante la giornata di ieri, giovedì 31 Marzo, è risultato positivo. Le condizioni generali del Mons. sembrano essere buone, pare infatti che soffra solamente di lievi sintomi uguali a quelli associabili ad una semplice influenza stagionale. “Le sue condizioni di salute sono sostanzialmente buone, a parte i sintomi di un normale raffreddore” aggiorna la Diocesi d’Aversa.

Usciti dallo stato d’emergenza i contagi Covid sembrano essere sotto controllo, ma il bollettino di ieri, giorno in cui il Monsignore è risultato positivo contava 8.393 i nuovi casi di Covid in Campania. Il numero dei positivi è al fronte di 46.003 tamponi analizzati, tra molecolari ed antigenici rapidi. La percentuale di positività in tutta la regione resta quindi in parte alta con il 18,24% giornaliero. A comunicarlo l’Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania.