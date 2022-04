Provvedimenti approvati e obiettivi futuri, il bilancio della Commissione di Villaricca

La Commissione Straordinaria del Comune di Villaricca nei mesi scorsi, dopo un’attenta ricognizione della situazione dell’Ente Comunale, relativamente alle attività svolte e ai servizi erogati, ha proceduto ad una riorganizzazione interna dell’intera struttura, attraverso una revisione degli organici, una ripartizione delle competenze e dei servizi, approvata dalla Commissione per la Stabilità e la Finanza degli Enti Locali del Ministero dell’Interno in data 23 febbraio. Successivamente ha individuato professionalità adeguate nei settori nevralgici della macchina comunale.

IL DISSESTO FINANZIARIO DELL’ENTE E I PROVVEDIMENTI APPROVATI

In riferimento alla situazione del dissesto finanziario dell’Ente, dichiarato in data 18 maggio 2018, la Commissione sta collaborando con l’Organismo Straordinario di Liquidazione, fornendo elementi finalizzati alla definizione di detto dissesto.

Nel contempo la Commissione:

– ha avviato un’azione di risanamento delle entrate tributarie, anche con la collaborazione dell’Organo dei Revisori dei Conti, nominati con delibera consiliare in data 20 ottobre 2021,

– ha proceduto a chiudere il rapporto con l’attuale gestore del Servizio di Riscossione dei Tributi, per quanto concerne la riscossione dei tributi, affidata nel mese di gennaio all’Agenzia delle Entrate -Riscossione;

– ha avviato le procedure per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale,

– sta procedendo all’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

– ha adottato, nel novembre u.s. delibere per l’approvazione di progetti volti all’utilizzo dei percettori del reddito di cittadinanza nei settori relativi a: aree verdi e cimitero, scolastico, sanificazione e igienizzazione di due Hub Vaccinali, sanificazione e pulizia edifici pubblici, ed è in corso di approvazione il progetto per la vigilanza nelle aree verdi e del decoro del cimitero;

– ha aggiudicato l’appalto per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;

– ha effettuata una ricognizione dello stato delle infrastrutture viarie, risultate gravemente compromesse, e, pertanto, si è adoperata a reperire finanziamenti adeguati per la programmazione urgente di interventi di risanamento stradale, che inizieranno nel corrente mese, a seguito dell’espletamento di gare ad evidenza pubblica.

LA PROGRAMMAZIONE DEI PROSSIMI INTERVENTI

1. l’edilizia e l’impiantistica degli edifici pubblici e scolastici.

2. la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e della pubblica illuminazione,

3. il decoro urbano ed il verde pubblico;

4. creazione di centri di aggregazione sociale, rivolti specialmente alle fasce giovanili, attraverso la valorizzazione di beni comunali;

5. servizi cimiteriali;

6. alcune arterie ad alta percorrenza in accordo con i Comuni limitrofi;

– ha presentato progetti nell’ambito dei Bandi Nazionali del PNRR, anche tramite la Città metropolitana e il Coordinamento Istituzionale d’Ambito N. 16 relativi a: riqualificazione dei parchi e delle ville comunali, messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di aree del territorio comunale e adeguamento alla prevenzione incendi di scuole e palestre, transizione ecologica per quanto concerne la materia plastica, attività di sostegno a persone vulnerabili, attività di inclusione sociale.