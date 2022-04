Qualiano piange per Imma, la giovane moglie e mamma strappata alla vita da un brutto male

Qualiano in lutto per la scomparsa di una giovane donna e mamma, portata via dal male del secolo a soli 42 anni. La città piange Imma Treccagnoli, a ricordare la donna anche la pagina La Voce di Qualiano con un post. “Di fronte alla morte ogni parola sembra superflua. Eppure, in questi momenti di sconforto e dolore è importante trovare le parole adatte per mostrare la propria vicinanza e dispiacere alla famiglia Treccagnoli e Mangione per la prematura scomparsa di Treccagnoli Imma. Una giovane moglie e mamma, una donna straordinaria voluta bene da tutti. Una bellissima persona che aveva davanti a sé tutta la vita. Ci uniamo a voi e al vostro momento di dolore profondo, vi siamo vicini in questa disgrazia che la vostra bella famiglia non meritava”. Imma lascia il marito Alfredo e 3 figli.

Tanti i commenti sui social di amici e conoscenti di Imma: “un altra perdita per il nostro paese”. “È davvero brutto saper che nn ci sei più una donna e mamma buonissima”. “Riposa in pace cara Imma”. “Lassù c’è un posto meraviglioso c’è la tua mamma in paradiso insieme a te ..angelo dolce dai la forza ai tuoi stupendi figli di andare avanti. Resterai per sempre nei nostri cuori. Sarai sempre nel mio cuore sempre pronta a regalare un sorriso. Riposa in pace Imma ti voglio bene”.

Oggi pomeriggio i funerali alle 16:30 nella parrocchia dell’Immacolata a Qualiano