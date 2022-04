Bomba atomica, 9 Stati al mondo ne sono in possesso: non c’è l’Italia. Due Paesi minacciano di utilizzarla

Kim Jong Un minaccia di usare la bomba atomica se verrà provocato. In occasione delle commemorazioni del 90° anniversario dell’Esercito rivoluzionario popolare coreano interviene il leader coreano. I paesi in possesso della bomba atomica nel mondo sono 9: Russia, Usa, Corea del Nord, Cina, Pakistan, India, Francia Regno Unito e Israele.

L’ennesima dimostrazione di forza della Corea del Nord. Infatti, in occasione delle celebrazioni del 90°anniversario dell’Esercito rivoluzionario popolare coreano è intervenuto il leader Kim Jong Un. Kim ha promesso che rafforzerà e svilupperà le armi nucleari se si vedrà minacciato e di usarle se verrà provocato. Il leader nordcoreano ha detto: “Le armi nucleari sono un simbolo del potere nazionale. La Corea del Nord le rafforzerà e le svilupperà ulteriormente alla massima velocità possibile. Se qualche forza tenta di usurpare gli interessi fondamentali del nostro Paese, la nostra forza nucleare svolgerà la sua missione di natura preventiva. La nostra missione di base per quanto riguarda l’energia nucleare è di scoraggiare la guerra, ma le nostre armi nucleari non possono essere confinate esclusivamente entro i limiti della prevenzione fino a quando non si verifichi una situazione alla quale speriamo di non assistere mai su questa terra”.