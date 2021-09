Un violento impatto è avvenuto poco fa a Giugliano in via Lago Patria. Due auto coinvolte nello scontro la cui dinamica è in fase di ricostruzione: sembra che ad una siano scoppiati gli airbag. Due ambulanze sul posto. Feriti portati all’ospedale La Schiana di Pozzuoli.

Seguiranno aggiornamenti