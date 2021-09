Era accusato di aver fatto parte alla violenta spedizione finalizzata a minacciare le sette inquiline di un appartamento di vico Pace a Forcella un tempo di proprietà della famiglia Giuliano. Un raid, di matrice estorsiva, che aveva portato all’arresto di Salvatore Giuliano e dei suoi cugini (leggi qui l’articolo). «Da domani siamo noi i nuovi padroni qui! Domani alle due veniamo a prenderci i soldi», queste le minacce del gruppo agli inquilini prima dell’arresto operato dagli agenti della squadra mobile. Prima del pentimento di Salvatore Giuliano che da qualche settimana ha iniziato a collaborare con la giustizia con un primo effetto: la scarcerazione di Gennaro Imparato, uno dei ras inizialmente sfuggito al blitz (l’altro era Alessio Vicorito). Giuliano ha infatti confermato ai magistrati che Imparato non faceva parte del gruppo e che anzi, da qualche tempo, si era allontanato dalle sue ‘vecchie amicizie’.

I verbali di Salvatore Giuliano ‘o russ

«Riguardo a mio cugino Gennaro Imparato, figlio di Geppina Giuliano sorella di mio padre, vorrei chiarire che già dal mese di gennaio/febbraio 2021 si era distaccato dalla famiglia in quanto io e Alessio Vicorito gli abbiamo fatto capire che aveva avuto dei comportamenti non adeguati e non graditi. Siamo andati nel palazzo degli albanesi con tre scooter. Io e Antonio Morra sul mio scooter. Giuliano Cedola e Cristiano Giuliano su un altro scooter e Alessio Vicorito su un altro ancora. Siamo partiti da ‘sopra Forcella’, abbiamo lasciato gli scooter su un vicolo laterale. Alessio lo ha lasciato poco più avanti ed è per questo che quando è scappato si è lanciato direttamente sullo scooter». Anche per queste dichiarazioni il gip Giovanni De Angelis ha revocato la misura della custodia in carcere di Gennaro Imparato (difeso dall’avvocato Roberto Saccomanno) che è così tornato in libertà.