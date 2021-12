In cella Katia Bidognetti, la figlia di ‘Cicciotto ‘e mezzanotte’ condannata per estorsione

È finita in carcere Katia Bidognetti, figlia di Francesco conosciuto come ‘Cicciotto ‘e mezzanotte’, ritenuto dagli inquirenti il boss reggente del clan camorristico campano dei Casalesi.

La 39enne era agli arresti domiciliari a Reggio Emilia con le accuse – contestate, a vario titolo, ad altri 20 imputati – di estorsione ai danni di imprenditori di Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa, Villa Literno, Cellole, Castel Volturno, Acerra e Roma. I carabinieri reggiani nel tardo pomeriggio di ieri hanno eseguito l’ordine di carcerazione dopo che è diventata definitiva la condanna di sei anni per associazione di tipo mafioso emessa in Appello. La donna dovrà restare in cella fino al 31 gennaio 2023, dopo aver scontato già parte della pena detentiva tra carcere e domiciliari.

