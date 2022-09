In fuga dal Parco Verde di Caivano al Casertano, arrestato dopo la folle corsa

Ha tentato la fuga per 35 chilometri partendo dal Parco Verde di Caivano fino a San Nicola La Strada, ma alla fine è stato, comunque, arrestato dai carabinieri. Domenico Zitiello ci ha provato in tutti i modi a sfuggire ai militari. L’uomo è residente a San Nicola La Strada, ma quando ha incrociato la pattuglia dei Carabinieri si trovava nel parco Verde di Caivano.

Forse per sfuggire ai controlli ha sterzato bruscamente partendo a tutta velocità. E’ iniziata così la fuga, terminata nel comune casertano dove è stato fermato anche con la collaborazione di agenti della squadra volanti di Caserta. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di essere giudicato per resistenza a pubblico ufficiale.

GLI ALTRI ARRESTI AL PARCO VERDE

La scorsa settimana i carabinieri della compagnia di Caivano, insieme a quelli del reggimento Campania, hanno arrestato due persone per detenzione di droga a fini di spaccio. I militari hanno controllato l’isolato B2/3 del Parco Verde dove Salvatore Spatuzzi, 43 anni, è stato notato mentre cedeva un cospicuo numero di dosi ad un’altra persona.

Si tratta di Fabio Ponticelli, non un cliente ma il pusher incaricato di prelevare e smerciare in strada la droga. Lo spaccio avveniva in strada e Ponticelli, 24 anni, si aggirava per il Parco Verde in sella a uno scooter. I militari sono riusciti ad arrestarlo, nonostante un tentativo di fuga. È stato trovato in possesso di una dose di crack e 30 euro in contante. In casa di Spatuzzi, invece, trovate quattro dosi di crack, 19 di cocaina e 260 euro in banconote di piccolo taglio. Sono entrambi in carcere, in attesa di giudizio.