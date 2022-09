Sesso con il cane a Castellammare, 55enne denunciato per maltrattamento

Arriva la denuncia dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente contro il 55enne di Castellammare ricoverato dopo aver avuto un rapporto sessuale con il proprio cane. L’ospedale di Castellammare ‘San Leonardo’ è stato, pochi giorni fa, teatro di un’assurda vicenda.

L’uomo è infatti presentato nella struttura a causa di una forte infiammazione ai testicoli. L’uomo, che soffre di problemi psichici, dopo alcune ore ha ammesso la causa dell’infiammazione. Infatti ha raccontato ai medici di aver contratto l’infezione a seguito di rapporti continuativi con il suo cane. L’insensato gesto ha portato non poche conseguenze al cinquantacinquenne, sia fisiche che legali. E’ stato infatti ricoverato in rianimazione e sottoposto all’evirazione chirurgica di parte dei testicoli infiammati.

La denuncia del cinquantacinquenne

Dopo tempo e vista l’entità dell’infezione l’uomo, che nel frattempo era già stato sottoposto a cure per contenere l’infiammazione, ha confermato l’accaduto. Conoscere i dettagli delle assurde esperienze del cinquantacinquenne è stato fondamentale per l’equipe medica in modo tale da poter trovare la soluzione più giusta per curare l’infiammazione. Non sono però solo conseguenze fisiche quelle ricadute sulle spalle del cinquantacinquenne.

L’uomo è stato, infatti, denunciato dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente. L’AIDAA, venuta a conoscenza dei fatti, per il reato di maltrattamento di animale. Ha inoltre richiesto, qualora non fosse già stato fatto, di sequestrare il cane all’uomo.