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Un gravissimo incidente si è verificato ieri, mercoledì 21 ottobre, verso le 22:30 in via Francesca Mastroianni a Recale, arteria parallela al tratto dell’A1, nei pressi dell’area fitness all’aperto.

Incidente in moto nel Casertano, Paolo muore dopo lo schianto insieme all’amica

A perdere la vita Paolo Panico, 27enne di Recale, figlio di una dipendente comunale, che viaggiava a bordo della sua moto Honda Cbr 650 R con una ragazza. Da una prima ricostruzione il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi violentemente contro un muretto che costeggia la carreggiata.

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Nell’impatto violentissimo, Paolo è morto sul colpo mentre la ragazza che viaggiava con lui è stata trasportata d’urgenza all’ospedale civile di Caserta ma è morta poco dopo l’accesso mentre si trovava in sala operatoria. La giovane non aveva con sé i documenti e non sarebbe stata ancora identificata.

Sul posto i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti. La salma di Paolo Panico è stata trasportata all’istituto di medicina legale di Caserta. Nello stesso istituto è stata trasferita anche quella della giovane.