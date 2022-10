Incidente mortale a Napoli, uomo colto da un malore mentre è alla guida

Tragedia in pieno giorno a Fuorigrotta, dove c’è stato un incidente mortale provocato molto probabilmente da un malore del conducente del veicolo.

A ricostruire la dinamica gli agenti della polizia municipale di Napoli agli ordini del comandate Ciro Esposito, immediatamente intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e gli accertamenti del caso e dirigere il traffico in un punto particolarmente critico, non lontano anche dall’ospedale San Paolo.

Incidente tra Caivano e Marcianise, Nicola muore a 38 anni: inutili i soccorsi

Incidente mortale nella notte a Caivano, lungo la strada che conduce verso Marcianise. Questa notte i carabinieri della stazione di Caivano sono intervenuti lungo la strada sannitica dove un’auto è finita contro il guardrail. Tre le persone a bordo. Alla guida un 24enne, trasportato in ospedale a Frattamaggiore. Non è in pericolo di vita. Per il primo passeggero, classe 98, ricovero in ospedale in prognosi riservata: è in pericolo di vita. Nulla da fare per il secondo passeggero, morto sul colpo per le gravi lesioni riportate: si tratta di Nicola Rivetti, 38enne di Caserta. Indagini in corso per chiarire dinamica.