Incidente nella notte a Sarno, si ribalta auto con coppia di fidanzati: Irma muore a 17 anni

Tragedia nella notte a Sarno, dove una ragazza di 17 anni, Irma De Crescenzi, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via San Valentino. La giovane si trovava a bordo di una Fiat Panda insieme al fidanzato, residente a San Marzano sul Sarno, quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto si è ribaltata finendo contro un muro lungo la carreggiata. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

Per la 17enne non c’è stato nulla da fare: è morta pochi minuti dopo l’impatto. Il ragazzo alla guida ha riportato diverse ferite, ma le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, i carabinieri e i sanitari del 118. Le indagini sono affidate al Commissariato di Polizia di Stato di Sarno, impegnato a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e a chiarire le cause che hanno provocato il ribaltamento dell’auto.