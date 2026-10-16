Incidente sulla Salerno-Reggio Calabria, quattro veicoli coinvolti e sette feriti

PUBBLICITÀ

Un violento incidente stradale a catena è avvenuto sull’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, oggi, venerdì 16 ottobre, attorno alle 13,30. Coinvolte tre auto e un furgone.

Sette i feriti, per fortuna nessuno grave. Forti rallentamenti sulla carreggiata in direzione Sud all’altezza di Campagna, prima di Contursi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, gli ausiliari del traffico Anas e le ambulanze del 118 con la Vopi, Volontari pronto intervento e la Croce Rossa.

PUBBLICITÀ

I feriti sono stati trasportati ai pronto soccorsi degli ospedali di Eboli e Salerno. Al momento si registrano grandi disagi. Bloccati veicoli pesanti e pullman, mentre le auto passano su una sola corsia.

LEGGI ANCHE – Terrificante incidente a Torre del Greco, auto si ribalta dopo lo schianto: tre feriti

Un boato nel cuore della notte, le auto accartocciate e una vettura ribaltata su un fianco, con le ruote rivolte verso l’alto. È lo scenario da incubo dell’ennesimo grave incidente stradale registrato a Torre del Greco.

Erano circa le 1.30 quando due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Circumvallazione e corso Avezzana, un punto della viabilità cittadina già teatro in passato di altri schianti.

L’impatto è stato violentissimo: una delle vetture si è ribaltata, mentre l’altra ha riportato pesanti danni alla parte anteriore con anche il parabrezza sfondato a causa del violento urto.

La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti per effettuare gli accertamenti e ricostruire le fasi dello scontro. Secondo una prima ipotesi, all’origine dell’incidente potrebbero esserci una mancata precedenza e la velocità sostenuta dell’auto proveniente da via Circumvallazione.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 per soccorrere i conducenti delle vetture, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi.

Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale: per uno dei feriti il quadro clinico sarebbe particolarmente critico e la sua vita sarebbe in pericolo.

Tra i feriti anche un’anziana di 77 anni: non è in pericolo di vita. Nonostante l’ora, il fragore dell’impatto ha svegliato numerosi residenti, riversatisi in strada per capire cosa fosse accaduto e seguire le operazioni di soccorso.

L’incrocio è rimasto chiuso al traffico per diverse ore, il tempo necessario a consentire i rilievi e a mettere in sicurezza la carreggiata.