Inseguimento a Secondigliano, fuggitivi lasciano borsone in strada: c’era un chilo di ‘roba’ per le piazze

I carabinieri della compagnia Napoli Stella insieme ai militari del nucleo radiomobile sezione motociclisti hanno setacciato le strade di Secondigliano in collaborazione con il locale commissariato effettuando un servizio a largo raggio. Diverse le perquisizioni e i controlli durante i quali i Carabinieri hanno identificato 70 persone di cui 30 pregiudicati e controllato 33 veicoli sequestrando 9 scooter. Focus anche sui controlli al codice della strada con 20 sanzioni elevate.

Durante le operazioni i motociclisti dell’arma hanno seguito due persone a bordo di una moto. Li hanno inseguiti fino a quando, a via del Cassano, il passeggero ha gettato un borsone. Dieci panetti di hashish rinvenuti al suo interno per un peso complessivo di un chilo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Spaccio di droga, due 16enni arrestati dai carabinieri

Hanno 16 anni e sono incensurati ma sono stati arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Castello di Cisterna.

I militari, impegnati in uno dei tanti servizi anti-droga serali all’interno del complesso popolare “Cisternina”, hanno notato i 2 ragazzi che passeggiavano e li hanno controllati. Uno dei due aveva 7 dosi di crack, 3 stecche di hashish e 2 dosi di cocaina. La droga era pronta per essere venduta. L’altro ragazzo, invece, era in possesso di 215 euro ritenuti provento del reato. E’ stato tutto sequestrato. I 16enni sono stati arrestati e trasferiti nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.