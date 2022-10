Sofia e Francesco, la notizia più brutta: trovati i cadaveri dei due ragazzi

I due ragazzi, Sofia e Francesco, scomparsi dopo una serata in discoteca a Verona sono stati trovati morti all’interno della loro automobile, avevano 19 e 20 anni. Le ricerche dei due giovani continuavano da due giorni e lo stesso programma ‘Chi l’ha visto’ si era interrogato sull’accaduto.

Scomparsi da vari giorni

Le ricerche hanno, sfortunatamente, portato a galla la triste verità sulla scomparsa dei due giovani. I due sono infatti stati trovati morti all’interno della propria auto finita in un dirupo. La strada in questione “ospita” auto che viaggiano ad una velocità sostenuta. L’incidente, probabilmente avvenuto in piena notte, ha portato la macchina fuoristrada. Ciò che ha complicato maggiormente il ritrovamento dei due è stata la “particolare” posizione in cui l’auto, cadendo, si è “ritrovata”. La vettura era infatti ricoperta dal manto della vegetazione del ciglio della strada, gli stessi droni non sono riusciti ad individuarli con le loro ispezioni “dall’alto”. Motivo per cui è stato difficile anche per i passanti notare la vettura, camuffata dalla vegetazione. Per un paio di giorni i due corpi sono rimasti li, in attesa di essere scoperti.

Le ipotesi delle indagini

A poco è servito seguire le celle dei cellulare, agganciate in provincia di Brescia e di Verona ma “silenziatesi” subito dopo. I cellulari dei due risultavano spenti durante tutto il tempo a notare qualcosa di strano tra le vegetazione sul ciglio sono stati due operai. Allertate i soccorsi e riconosciuti i due giovani nell’auto si è proceduto con avvisare le famiglie. Le indagini continuano per cercare di capire le dinamiche dell’incidente e, soprattutto, se i due sono morti sul colpo o avrebbero potuto salvarsi.

Un eccesso di velocità questa la prima ipotesi delle indagini, non compaiono però segni di frenate. L’altra ipotesi analizzata ed altrettanto valida pare essere quella del colpo di sonno improvviso che avrebbe portato i due fuori strada. Le indagini quindi continuano mentre si aspettano i risultati dell’autopsia.