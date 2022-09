La piccola Loujin morta di sete tra le braccia della mamma, era sul barcone da 10 giorni

Aveva solo 4 anni Loujin, la bimba morta di sete mentre si trovava su un barcone che dal Libano era partito alla volta dell’Europa. La piccola era con la mamma e la sorellina di un anno. A darne notizia con un post su Facebook è l’attivista Nawal Soufi, considerata un punto di riferimento della comunità siriana in Sicilia. “Loujin è morta a causa delle politiche europee!” scrive su Facebook. “È morta tra le braccia della madre mentre diceva ‘mamma ho sete’. Non credo ci siano tante parole da dire”.

Il barcone su cui viaggiava da ormai dieci giorni, si legge su La Stampa, aveva chiesto di essere soccorso alle autorità delle zone Sar (“Search and Rescue”) di Malta e della Grecia. Nessuna risposta è però arrivata. L’aiuto è inveve arrivato da una delle navi mercantili che passavano di lì, inviata dalle autorità greche. Per la piccola Loujin era però giò tardi: a nulla è valso l’arrivo dei soccorsi, era già morta. Ricoverata in ospedale invece la sorellina Mira. Al momento le sue condizioni sarebbero gravi, dopo aver ingerito troppa acqua di mare nel tentativo di dissetarsi.

“Ce l’ho messa tutta, ma degli adulti molto cattivi hanno deciso di non mandarti i soccorsi”, ha chiuso il suo post Soufi. “Adesso so quasi per certo, che altri due adulti sono ancora dispersi, perché caduti in acqua durante le operazioni di soccorso…”.