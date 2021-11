Insigne e Osimhen out contro la Salernitana: “Hanno litigato dopo la partita col Bologna”.

Il Napoli sbanca anche l‘Arechi di Salerno e inanella la decima vittoria nelle prime 11 giornate di campionato. Un avvio record per la squadra di Spalletti che non può più nascondere le ambizioni scudetto. L’undicesima sinfonia è arrivata grazia ad una zampata di Zielinski (primo gol stagionale) in un momento in cui la squadra sembrava facesse fatica sotto porta. Difficoltà dovuta, probabilmente, all’assenza in contemporanea delle due frecce più preziose nell’arco dell’allenatore toscano: Insigne e Osimhen.

In conferenza, il tecnico azzurro ha spiegato il motivo della loro esclusione nel post gara.

Su Insigne: “Far ruotare alcuni uomini è fisiologico quando si affrontano tante partite come fa il Napoli. Ieri Insigne ha avuto un problema muscolare ed abbiamo deciso di tenerlo fermo. Lui, però, mi ha dato la disponibilità a scendere in campo anche se rischiava di farsi ancora più male. Se fossimo rimasti in parità numerica sarebbe entrato, ma quando la partita è diventata una battaglia ho preferito non rischiarlo”.

Per Osimhen invece si parlava di infortunio già da qualche giorno: “Bisogna valutare la situazione speriamo che non debba restare fuori un paio di partite. Giovedì ci giochiamo una grande partita, ma forse per domenica Osimhen potrebbe recuperare”.

“Non c’è nessun caso”

“Non c’è nessun caso, perché volete sempre dare questo taglio a situazioni del genere? Io già li vedo i titolo su tutto questo. Se non rompete i cog**oni ci resto cinque anni in campagna, dato che ci sono rimasto già due. Non è successo assolutamente nulla”, così Spalletti in apertura di conferenza stampa a qualche giornalista che alludeva ad una presunta lite tra i due attaccanti.

Le voci di corridoio: “Insigne e Osimhen lasciati fuori a causa di una lite”

Ad ogni modo, alcune voci di corridoio (non confermate) riportate anche da tantissimi tifosi sul web, parlano di una lite tra Insigne e Osimhen in occasione del secondo rigore del Napoli contro il Bologna. L’attaccante nigeriano avrebbe chiesto al capitano azzurro di poterlo tirare e, dietro il rifiuto di quest’ultimo, sarebbe nato un alterco proseguito poi negli spogliatoi. Questo il motivo che – secondo queste voci le quali, ripetiamo, restano tali perché non confermate – avrebbe spinto l’allenatore toscano a ‘punire’ i due.