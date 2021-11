Sarebbe stata una sigaretta a risultare fatale ad Assunta Vivard, l’83enne morta in seguito ad un incendio propagatosi nella sua abitazione in via Domenico Fontana (leggi qui l’articolo). Secondo la prima ricostruzione le fiamme sarebbero state innescate da una sigaretta, forse non spenta adeguatamente. Lo riporta Il Mattino. In pochi minut le fiamme molto alte sono uscite dalla finestra e hanno invaso anche il balcone che dà sulla strada.

L’incendio è deflagrato ieri mattina, per cause in corso di accertamento, e ha coinvolto un appartamento al 5º piano. Le fiamme sono state poi domate dai vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche il magistrato di turno della Procura di Napoli e i carabinieri della compagnia Vomero per le indagini ed i rilievi del caso. L’incendio ha coinvolto un appartamento che si trova al quinto e penultimo piano dell’edificio, ma si è poi esteso anche all’appartamento del piano di sotto.