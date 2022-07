Insulti e minacce di morte ad Elisa Esposito, influencer di TikTok prof di corsivo

E’ il nuovo trend del momento su TikTok: tutti vogliono parlare in corsivo. Stanno riscuotendo notevole successo infatti le lezioni che Elisa Esposito, influencer milanese, impartisce ai suoi followers dal proprio canale social.

Classe 2003, originaria di Milano, Elisa Esposito ha frequentato la scuola di estetica. Ad ottobre 2021 ha deciso di aprire un canale social sulla piattaforma TikTok, grazie a cui si è fatta conoscere da un numero sempre più crescente di utenti. E’ proprio su TikTok che la giovane viene rinominata “la prof del corsivo”, per via del suo marcato accento milanese. ”Ho iniziato con il corsivo perché facevo video parlati e la gente mi commentava dicendomi che parlavo corsivo, da lì sono stata al gioco e ho accentuato questo corsivo. È una cantilena per ‘prendere in giro’ le ragazze milanese che parlano così” ha rivelato a FQ Magazine.

Più sotto spieghiamo cos’è il corsivo (anzi, il cörsivœ), ma prima diciamo chi è, Elisa. Ha 19 anni, poche ore prima della nostra chiacchierata ha affrontato l’orale della Maturità (“in futuro magari aprirò un centro estetico”, ci ha detto), vive a Milano e a fine 2020 ha aperto un profilo su TikTok di notevole successo: come detto, quasi 800mila follower e oltre 27 milioni di like, completati da quasi 270mila follower su Instagram. Sul social più amato dai giovanissimi (ma non solo da loro) è nota come La Prof, perché ha un look un po’ da insegnante, con tanto di occhiali, voti e registro, e appunto perché insegna a parlare in corsivo: “Ho iniziato a farlo a ottobre 2021”, ci ha raccontato al telefono. Forse non è stata la prima, ma non importa: senza dubbio, è stata quella che l’ha fatto con più costanza e ottenendo i risultati migliori.

“Ho ricevuto tantissimi commenti di critiche, più che altro dalle persone più grandi, qualcuno ha anche pubblicato video in cui mi augurava la morte, raccogliendo tanti consensi – ci ha raccontato – È stato francamente incredibile”. Ma perché adesso? Nel senso: perché a giugno, se questa cosa lei la fa da più o meno 8 mesi? Secondo Elisa, il motivo è la crescita della sua popolarità da fine 2021 in avanti: “Prima non ero così conosciuta, e questa cosa del cörsivœ non era così diffusa – ci ha spiegato al telefono – Lo scorso autunno ho guadagnato 300mila nuovi follower in un mese e mezzo, poi sono cresciuta ancora sino a sfiorare quota 800mila. E questo ha probabilmente portato sulla pagina tanto pubblico che non è il mio pubblico, tante persone che non mi conoscevano”. E che chiaramente non capivano l’ironia di questo modo di parlare.