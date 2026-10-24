Ischia scende in piazza contro il carovita, in strada pescatori e studenti

A fronte di stipendi che non crescono allo stesso ritmo dell’inflazione e di un potere d’acquisto in costante diminuzione, per molte famiglie arrivare alla fine del mese è diventato sempre più complicato. Una difficoltà che sull’isola si intreccia con la forte stagionalità del lavoro: numerosi residenti possono contare su un’occupazione soltanto per cinque o sei mesi all’anno.
Tra i promotori della manifestazione Domenico Schiano, noto pescatore isolano, che durante il corteo ha illustrato le ragioni della protesta. Significativa anche la partecipazione degli studenti, scesi in piazza per rivendicare un ruolo attivo nella società e maggiori prospettive per il proprio futuro.
Il corteo è partito dalla sede distaccata del Tribunale di Napoli a Ischia, ha attraversato le strade del centro cittadino e si è concluso in piazza Antica Reggia, davanti al Municipio, dove i manifestanti hanno portato avanti le proprie rivendicazioni contro il caro-prezzi.
FONTE FOTO: Gennaro Savio