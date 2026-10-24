Ischia scende in piazza contro il carovita, in strada pescatori e studenti

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L’isola d’Ischia si mobilita contro il carovita e il continuo aumento dei prezzi, con particolare riferimento ai beni alimentari, che pesano sempre di più sui bilanci delle famiglie. Dopo le proteste degli autotrasportatori che nei giorni scorsi hanno provocato disagi e blocchi in diverse aree del Sud Italia, questa mattina anche gli isolani sono scesi in strada per chiedere risposte a una situazione economica sempre più difficile.

A fronte di stipendi che non crescono allo stesso ritmo dell’inflazione e di un potere d’acquisto in costante diminuzione, per molte famiglie arrivare alla fine del mese è diventato sempre più complicato. Una difficoltà che sull’isola si intreccia con la forte stagionalità del lavoro: numerosi residenti possono contare su un’occupazione soltanto per cinque o sei mesi all’anno. Tra i promotori della manifestazione Domenico Schiano, noto pescatore isolano, che durante il corteo ha illustrato le ragioni della protesta. Significativa anche la partecipazione degli studenti, scesi in piazza per rivendicare un ruolo attivo nella società e maggiori prospettive per il proprio futuro. PUBBLICITÀ Il corteo è partito dalla sede distaccata del Tribunale di Napoli a Ischia, ha attraversato le strade del centro cittadino e si è concluso in piazza Antica Reggia, davanti al Municipio, dove i manifestanti hanno portato avanti le proprie rivendicazioni contro il caro-prezzi. FONTE FOTO: Gennaro Savio