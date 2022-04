Johnny Depp confessa la verità sul dito mozzato, l’attore a processo contro l’ex moglie

Johnny Depp confessa la verità sul dito mozzato e afferma di non aver mai picchiato una donna in tutta la sua vita. Dura ormai da due giorni il processo di Johnny Depp e la sua ex-moglie Amber Heard, l’attore americano ha fatto causa alla moglie per diffamazione. Sono ormai anni che svariate case di produzione cinematografica e non solo hanno abbandonato il divo hollywoodiano, la causa è una: le, in parte “velate”, accuse della moglie di una presunta violenza. Negli anni sono emersi poi dei dettagli di questo breve matrimonio (dal 2015 al 2016) che sembrano difendere Johnny Depp.

La causa da 50 milioni di dollari

I video del processo stanno facendo il giro del web, le parole delle testimonianze a favore di Johnny Depp rimbombano nelle casse dei telefoni in giro per il mondo. Dalla sorella di Depp, che ha raccontato il passato burrascoso con la loro mamma agli amici in lacrime che davanti al giudice raccontano quanto Depp e i suoi figli abbiano sofferto delle accuse dette. Lo stesso Depp ha precisato di aver iniziato il processo perchè non voleva che le sue figlie risentissero della risonanza mediatica delle bugie. L’uomo ha spiegato di voler tranquillizzare e dimostrare alle figlie che lui non ha mai picchiato nessuno. Testimonianze in tribunale hanno fatto emergere dettagli su un matrimonio burrascoso da vari punti di vista. Tutto è stato “rafforzato” quando a parlare davanti al giudice è stato proprio il signor Depp.

Le parole di Johnny Depp

Vestito elegante ha esposto la sua accusa al giudice. “Ci sono stati litigi e cose del genere, ma io stesso non sono mai arrivato al punto di colpire Miss Heard in alcun modo” dice Depp. Litigi ce ne sono stati ma sembra non aver mai colpito la moglie. Johnny Depp sottolinea di non aver mai picchiato Amber e “Nè ho mai picchiato nessuna donna in vita mia“. Le accuse di abusi fisici sono tutte false, racconta l’attore in corte. Quando l’avvocato ha chiesto a Depp il perchè della causa lui ha spiegato l’importanza dei figli in questa storia: “Volevo ripulire i miei figli da questa cosa orribile che dovevano leggere sul loro padre che non era vera“.

Ha poi raccontato dell’episodio del suo dito mozzato, che aveva nascosto fino a quel momento. Pare infatti che durante un litigio in Australia, dove l’attore si trovava per girare l’ultimo “Pirati dei Caraibi”, Amber abbia mozzato parte della punta del dito dell’attore, lanciandogli una bottiglia di vodka. Johnny Depp aveva sempre raccontato di essersi fatto male con una porta, ma a seguito delle accuse fattegli ha deciso di raccontare la verità.”Il sangue zampillava e io penso di essere entrato in una specie, non lo so dire, una specie di esaurimento nervoso. Niente aveva senso per me. Ho mentito a tutti perché non volevo si sapesse che era stata proprio la signora Heard” racconta davanti al giudice.