Juve-Napoli, Mazzarri: “Cerchiamo solidità, equilibrio ed anche un pizzico di fortuna”

Un “nuovo” Walter Mazzarri ha parlato dell’importanza della sfida con la Juventus, della situazione della rosa e dei problemi da correggere.

La situazione fase difensiva e la partita di domani

Il mister Mazzarri ha parlato prima di tutto del problema principale riscontrato finora, ovvero i goal subiti. Poi ha tranquillizzato sul peso della partita: “Da quando sono arrivato ci siamo resi conto che al primo errore subiamo gol. Cercherò di intervenire prima possibile su questo per dare equilibro alla squadra, perchè le squadra di vertice devono avere equilibrio, essere solide e non prendere gol per poi sentirsi importante e fare le giocate (…) Juve-Napoli sarà una partita di grande rilievo, niente di particolare per me“.

Mazzarri poi sulla questione fase difensiva: “Il primo tempo con l’Inter non abbiamo quasi mai concesso ripartenze. Natan sulla sinistra, se avrò tempo di lavorare con lui, è l’unico che lo può fare in assenza di terzini. Ha anche gamba per accompagnare in attacco. Mario rui per la Juventus non sarà con noi, c’è la speranza che ci possa essere con il Braga. (…) Vero che manca Kim, devo avere il tempo per vedere se con i miei accorgimenti tattici possiamo tenere quello atteggiamento anche senza Kim. Sono valutazioni che passano per qualche giorno di allenamento. Devo avere il tempo di lavorare».

Su Kvaratskhelia e Lindstrom

“Una squadra che vince lo scudetto e gli attori principali vengono clamorosamente e generalmente riconosciuti, dopo l’anno che hanno fatto sono diventati campioni e le altre squadre hanno più attenzioni su di loro. È normale che sia così e io devo provare a metterli nella condizioni di non farli raddoppiare. Giusto che ogni tanto si sposti da quella fascia, bisogna trovare soluzioni per liberarlo da quelle marcature. E poi se vanno in tre su Kvara, vuol dire che gli altri sono liberi. Dobbiamo essere capaci di capire dove sono gli spazi”.

In seguito il mister Mazzarri ha parlato dell’acquisto più costoso della sessione estiva, Jesper Lindstrom, che ancora deve trovare una collocazione precisa in squadra: “Un paio di giorni fa sono riuscito a guardare dei filmati dove giocava nella sua ex squadra per capire dove può giocare. All’Eintracht era un giocatore chiave, qui c’è un modulo ormai consolidato, devo capire dove inserirlo, è bravo ma ancora lo devo capire bene».

La comunicazione di Mazzarri: una svolta rispetto a Garcia

Walter Mazzarri è sulla panchina del Napoli da 3 partite. Per ora il bilancio dice 1 vittoria e 2 sconfitte: la statistica però va letta in relazione alle avversarie, Atalanta, Real Madrid e Inter. Dal punto di vista tecnico i suoi dettami devono ancora del tutto essere applicati e i giorni di lavoro finora sono pochi, ma una cosa risalta subito all’occhio per come si discosta col passato. La fase comunicativa di Mazzarri, con la squadra, con i giornali e con i tifosi, è di sicuro molto più curata e molto più tranquilla rispetto a quella di Rudi Garcia, che anche per colpa di questa caratteristica si era “inimicato” stampa e tifosi.

Mazzarri poi si pone differentemente anche dal sè stesso di anni fa, e lo sottolinea in conferenza stampa: “Quando sono rientrato ho fatto capire che qualche ingenuità mia del passato a livello comunicativo non voglio più farlo. Non voglio più dire cose che vogliono ledere la professionalità di chi c’è stato prima di me”. Poi sugli arbitri: “Io degli arbitri non voglio parlare. Se vengo in sala stampa e mi fate una domanda sugli arbitri, io non rispondo. Mazzarri vecchio è andato in pensione. Preferisco non venire piuttosto, come domenica. Voglio solo parlare della mia squadra. Sbagliano anche gli arbitri, valutate voi e io sarò sempre d’accordo». Così la rivoluzione (che più che rivoluzione sembra avvicinarsi ai modi di fare di Spalletti l’anno scorso) del Napoli può ripartire da questo aspetto, con un entusiasmo tutto nuovo, e che sicuramente vedremo applicata anche in campo con un po’ di tempo di lavoro e allenamento.