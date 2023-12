Filomena Roma: un’eccellenza imprenditoriale femminile che unisce Sud e Nord Italia

PUBBLICITÀ

Filomena Roma è un’imprenditrice di successo, nata e laureata in Campania. Ha fondato la sua azienda ed il marchio “Filomena Amore” a Firenze nel 2021. Grazie alla sua professionalità ed abilità imprenditoriale, è riuscita a creare una collezione di borse e accessori 100% Made in Italy che offre alle donne prodotti di alta qualità, dal design contemporaneo ed elegante, ad un prezzo accessibile. In soli due anni, ha avuto un successo straordinario in tutta Italia ed Europa in termini di ordini e fatturato.

Il motto del brand “Boss Lady”, incoraggia le donne a riconoscere il proprio valore, a perseguire i propri obbiettivi contro ogni divario di genere, proprio come dimostrato dalla founder Filomena, che è riuscita ad avere risultati incredibili, riconosciuti a livello nazionale, in un momento storico difficile per l’economia globale e per l’empowerment femminile, di cui è un’attiva sostenitrice. Grazie alle sue doti imprenditoriali e creative e all’impegno sociale profuso, anche a seguito della pubblicazione del libro agenda motivazionale “Boss Lady, ha ricevuto il premio Nazionale “CoraggiosamenteDonna”, promosso dall’associazione Rise Up!, in collaborazione con la Fondazione Real Sito di Carditello. Un premio esclusivo, che celebra le donne che si sono distinte, per dedizione e impegno in diversi ambiti della società e successo imprenditoriale.

