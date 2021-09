«Mia figlia si chiamerà Barbara in onore della D'Urso», la confessione dell'ex Ken Umano

Vi ricordate di Rodrigo Alves? Se la risposta è no, allora sarà sicuramente più facile pensare al Ken Umano. Spesso ospite dei salotti di Barbara D’Urso, da Pomeriggio Cinque a Domenica Live, oggi si chiama Jessica Alves. Dopo tanti interventi chirurgici, infatti, quest’ultima ha completato il suo percorso di transizione. E, adesso, è pronta per un nuovo passa: diventare mamma.

Il racconto arriva sulle pagine di ‘Nuovo Tv’, dove ha svelato che si sottoporrà ad una operazione per l’impianto dell’utero. Ci vorranno cinque ore e 50mila euro per ralizzare il sogno di Jessica. “Una famiglia tutta mia”, ha dichiarato. Ed ha già pensato al nome: “Spero una femmina, la chiamerò Barbara in onore della D’Urso“, ha concluso. La notizia è stata riportata sui social da Riccardo Signoretti, direttore del magazine di gossip.

L’ex Ken Umano adesso si chiama Jessica [Notizia del 23 novembre 2020]

Dopo 75 interventi chirurgici, l’ex ‘Ken Umano’ Rodrigo Alves è diventato una donna, cambiando il suo nome in Jessica. “È da un anno che ho iniziato questa transizione e ancora sto imparando, come camminare sui tacchi e sto cercando di capire che tipo di donna sono io”, ha raccontato a Barbara D’Urso nel corso dell’intervista a “Live – non è la d’Urso”.

Un percorso difficile quello attraversato da Jessica, che si è confessato nel programma della conduttrice di Canale 5. “Forse sono troppo erotizzata, troppo grande: prendo tante medicine e ormoni, c’è un trattamento che faccio, ho rifatto il seno, i fianchi, il sedere”. Tra le sfere affrontate da Jessica, c’è quella con il chirurgo Pietro Lorenzetti, con il quale si accende una lite. Per il medico la sua trasformazione è stata eccessiva, ma lei si infuria: “Non sono un mostro”.

