La deriva trash delle proteste, tiktoker napoletani sfruttano la rabbia per i followers

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La protesta degli autotrasportatori contro il caro carburanti e il costo della vita diventa anche un caso social. Mentre i blocchi continuano in Campania, alcuni noti tiktoker napoletani hanno pubblicato video in cui raggiungono i blocchi. Ma se da una parte c’è chi ha apprezzato il sostegno ai camionisti, dall’altra non sono mancate le critiche di alcuni utenti, che si interrogano sulle motivazioni di queste visite e sull’attenzione mediatica che ne deriva.

Pasquale Manna applaudito ad Afragola

Tra i protagonisti dei video circolati in queste ore c’è Pasquale Manna, che ha raggiunto uno dei presidi degli autotrasportatori portando delle pizze da condividere con i presenti. In un filmato si vede il tiktoker accolto dagli applausi dei manifestanti ad Afragola, un momento che ha attirato l’attenzione degli utenti.

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Proprio l’accoglienza riservata a Manna ha alimentato una parte delle discussioni online. Alcuni follower hanno apprezzato il gesto di vicinanza ai lavoratori in protesta, ma tanti altri si sono chiesti se fosse necessario un benvenuto così caloroso. Nei commenti c’è anche chi ha espresso dubbi sull’opportunità di documentare queste iniziative sui social, ipotizzando che possano contribuire ad accrescere la visibilità dei creator coinvolti.

Elettronica51 chiude il negozio

Anche Francesco Riccio di Elettronca 51, ha mostrato sui social la propria vicinanza agli autotrasportatori. In un video ha spiegato di aver chiuso il negozio in segno di solidarietà con chi protesta contro il caro carburanti. Ma non sono mancati alcuni commenti: “Poi era regolarmente aperto!”.

In un altro filmato si vede entrare in una nota macelleria della zona mentre prepara buste contenenti generi alimentari destinate ai manifestanti. Riccio e Manna sono inoltre comparsi insieme in un video nel quale si organizzano per andare a sostenere la mobilitazione. Anche in questo caso le reazioni sono state diverse: accanto a chi ha accolto positivamente i gesti di solidarietà, c’è chi ha invitato a distinguere il sostegno concreto alla protesta dalla ricerca di visibilità sui social.

Anche Filippo Berluscone porta cibo ai camionisti: “Solo per spettacolo” Anche il tiktoker Filippo Berluscone ha raccontato sui social di aver portato cibo ai camionisti, sottolineando di aver sostenuto personalmente la spesa. Anche in questo caso, però, il gesto ha diviso gli utenti: accanto a chi ha apprezzato l’iniziativa, diversi commentatori lo hanno accusato di spettacolarizzare la solidarietà, contestando la scelta di documentarla sui social. Tra le osservazioni più ricorrenti, la frase: «Il bene si fa in silenzio, non mostrando sui social». Una discussione che si inserisce nel dibattito più ampio sulla presenza dei tiktoker ai presidi degli autotrasportatori e sull’opportunità di trasformare gesti di sostegno in contenuti destinati al pubblico online.

Michele Napolitano allontanato da un autotrasportatore

Diverso l’episodio che riguarda Michele Napolitano di Melito. In un video diffuso sui social, il tiktoker viene allontanato da un autotrasportatore presente al presidio. L’uomo gli contesta di essere lì per fare spettacolo, sottolineando che quella in corso è una protesta seria e che la sua presenza non è necessaria né gradita.

Il confronto mostra una posizione nettamente diversa rispetto all’accoglienza riservata a Manna ad Afragola. Non tutti i manifestanti, dunque, sembrano vedere di buon occhio la presenza dei creator durante i blocchi, soprattutto quando ritengono che le riprese possano distogliere l’attenzione dalle ragioni della mobilitazione.Anche il filmato di Napolitano ha suscitato commenti e discussioni.

Il tema che ricorre è quello del rapporto tra protesta e social network: da un lato, la possibilità di dare visibilità alle difficoltà degli autotrasportatori; dall’altro, il timore che una mobilitazione legata a problemi economici concreti possa diventare anche un’occasione per ottenere visualizzazioni e notorietà.