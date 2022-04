La flessibilità di lavorare da soli vale il rischio?

Se sei stanco di essere semplicemente un numero sul libro paga di qualcun altro o non sei riuscito a trovare un buon lavoro nella tua area, allora diventare un libero professionista potrebbe essere la scelta migliore per te. Lavorare per te stesso offre una maggiore flessibilità lavorativa e un migliore potenziale di guadagno, ma presenta anche dei rischi che le persone con un lavoro fisso tendenzialmente non affrontano.

Quindi confrontiamo i vantaggi e gli svantaggi di lavorare per sé stessi. È sempre bene finire con una nota positiva, quindi prima di tutto, affrontiamo i lati negativi.

Svantaggi di lavorare per sé stessi come imprenditore o libero professionista.

1. L’autovalutazione può causare ansia.

Quando sei il capo di te stesso, devi valutare da solo la tua performance sul lavoro. Mentre altri lo fanno per te in un posto di lavoro tradizionale, spesso non lo fanno così bene. Prima di tutto, guardano i numeri. Se la tua professionalità cresce (e quindi hai successo), possono trascurare i tuoi errori o un’occasionale lentezza. Se invece non sta crescendo, allora si concentreranno sugli errori e il rendimento invece di come hai lavorato per risolverli.

2. Aumento della burocrazia

Nei primi giorni della tua nuova impresa, avrai probabilmente bisogno di gestire da solo una notevole quantità di documenti. Questo include l’elaborazione e invio di fatture, la contabilità e il pagamento delle tasse. Per informazioni dettagliate sul regime fiscale ad aliquota unica, troverai informazioni su: https://blog.xolo.io/it/il-regime-forfettario-che-cos-e-come-funziona.

3. Non ci sono garanzie.

Se hai un lavoro tradizionale, è molto probabile che tu riceva uno stipendio fisso ogni mese. Come imprenditore, non è così. Certo, puoi pagarti uno stipendio ogni mese, ma non c’è alcuna garanzia reale che arrivi abbastanza lavoro per coprire questo esborso. Potresti dover fare affidamento su altre persone e sulla loro capacità di fare ciò che dicono di saper fare.

4. Come freelance o libero professionista, non ci sono benefici.

Come freelance o libero professionista, sei responsabile del pagamento di tutti i tuoi contributi pensionistici e sanitari. In un lavoro tradizionale, il tuo datore di lavoro paga per molti dei benefici che ricevi. In un lavoro da freelance, potresti doverli pagare di tasca tua se l’azienda non te li fornisce.

Vantaggi di lavorare come imprenditore o libero professionista.

1. Flessibilità

Essere un libero professionista ha diversi vantaggi. Puoi lavorare negli orari e nel luogo che preferisci. Se hai dei figli, puoi essere lì per prenderti cura di loro quando sono malati o hanno bisogno di qualcuno che gli rimbocchi le coperte la notte. Se vuoi più tempo per te, puoi ottenerlo; non ci sono riunioni di mezzanotte o rapporti settimanali da preparare.

2. Prendere rischi calcolati

In un lavoro tradizionale, il tuo capo può permetterti o meno di correre un rischio. In generale, quando ti metti nei guai per aver preso un rischio, è colpa tua per non essere stato capace di considerare tutti gli angoli e le potenziali conseguenze delle tue azioni. Come imprenditore, potrai prendere tanti rischi quanti ne consente il tuo livello di comfort.

3. Meno pressione nella giornata lavorativa

Se lavori per qualcun altro e devi essere al lavoro entro una certa ora, non c’è la possibilità di prendere un’ora o due per te stesso prima di dover iniziare. Quando lavori per te stesso, puoi sempre decidere quanto tempo vuoi che la tua giornata lavorativa duri.

Ci sono pro e contro nel lavorare per sé stessi, proprio come nel lavorare per qualcun altro. Come puoi capire, lavorare da freelance comporta una serie di rischi che possono essere troppo per alcuni. Tuttavia, l’opzione di un lavoro autonomo diventa molto allettante, soprattutto se valuti i vantaggi di non avere un capo a cui rispondere, e puoi fare ciò che è meglio per te, e non per lui.