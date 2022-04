Isola dei Famosi 2022, svelato il cachet dei concorrenti: cifre da capogiro

Sono 23 i concorrenti – fino ad ora – dell’Isola dei Famosi, divisi fra singoli e coppie. Il reality show di Canale 5 ha un cast particolarmente ricco e lo è altrettanto anche il cachet che si sono aggiudicati gli stessi partecipanti. Secondo alcune indiscrezioni, difatti, ogni concorrente percepirebbe un cachet di 5mila euro per ogni settimana di permanenza all’interno del programma.

Cinquemila euro per settimana destinata a tutti, tranne ai tre nomi di ‘maggiore’ rilievo e definiti di livello internazione. Percepirebbero diecimila euro a settimana Ilona Staller, Lory Del Santo e Marco Melandri. Quest’ultimo, però, è stato eliminato durante la puntata dell’Isola dei Famosi del 4 aprile.

Isola dei Famosi, Guendalina superstar: il video della cattura del pesce, il primo bagno in Honduras è bollente

Hanno dovuto aspettare diverse puntate, ma alla fine Guendalina ed Edoardo Tavassi sono entrati all’“Isola dei Famosi”, condotta da Ilary Blasi affiancata in studio da Vladimir Luxuria e Nicola Savino. I fratelli romani sono, quindi, approdati a Playa Accoppiada , dove le altre coppie di naufraghi hanno subito cercato di farli ambientare, spiegando loro come è organizzata la giornata in Honduras. Guendalina si è mostrata subito molto emozionata. ” Che ricordi “, ha detto l’influencer appena messo piede sull’isola, riferendosi alla sua precedente esperienza nel reality show. Edoardo, invece, ha preferito mettere gli occhi sulla bella Estefania Bernal , che però sembrerebbe avere una liaison in corso con Roger Balduino . “Io mi metto a dormire tra Estefania e Roger”, ha detto ironicamente. ” Sembra tutto surreale “, hanno commentato i fratelli Tavassi utilizzando la loro spiccata e nota simpatia. “Non ci stiamo capendo una mazza…si può dire ‘una mazza’? – hanno continuato -. Siamo completamente spaesati . Ma domani mattina ci svegliamo e siamo a Roma?”. La coppia, definita “esplosiva” dalla stessa produzione del reality, è prontissima a far parlare di sé.