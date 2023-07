La nuova maglia “Tricolore” del Napoli è un successo: richieste esaurite in pochi minuti e web store in down

PUBBLICITÀ

Pronti, partenza, via. “A New 3ra” (era, ndr), come conferma il claim in sede di presentazione, da Napoli al resto del mondo. Nella giornata di ieri, il Napoli ha presentato le nuove maglie in vista della stagione 2023/2024, maglie che, come prevedibile, sono state prese d’assalto e andate sold out in 15 minuti circa. Il sito del club azzurro, che ha avviato ufficialmente la prevendita alle 19:26 di ieri, è infatti rimasto inutilizzabile per diversi minuti.

I tifosi hanno potuto però acquistare la maglia anche su Ebay (quasi sold out anche lì la maglia azzurra, ancora disponibile quella bianca), che tra l’altro sarà anche nuovo sponsor del club di Aurelio De Laurentiis e presente sulle maniche della maglia, prendendo quindi il posto di Amazon. Il prezzo della maglia aumenta ancora (ma minimamente) rispetto allo scorso anno: da 125 a 130 euro per la singola maglia.

La nuova maglia nel dettaglio

Con l’addio allo sponsor Lete, forse troppo invasivo sulla maglia azzurra nel corso di questi anni, spazio a MSC Crociere che appare applicato in maniera più armoniosa al contesto delle casacche. Così come armonioso, agli occhi dei tifosi e non solo, è il profilo del Vesuvio sulla maglia bianca, dal forte sapore identitario. Sulla prima, ovviamente azzurra, c’è “tanto” Tricolore: al centro, dopo lo Scudetto vinto, ma anche su maniche e colletto a ribadire la nuova era di cui sopra.

Il Napoli ha cominciato a vincere e il futuro è ricco di ambizione: in attesa di nuove maglie che, come negli anni addietro, andranno a completare le due appena presentate.