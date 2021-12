Giugliano piange un altro figlio, ucciso dal male del secolo. Lacrime per la scomparsa di Vincenzo Ganea, ragazzo di 35 anni diventato papà da poco. Lavorava nel bar in via Palumbo alle Colonne di Giugliano. E proprio i titolari del bar gli hanno dedicato due post per salutare un lavoratore instancabile ed un padre esemplare. “Oggi la Famiglia Palumbo perde un fratellino, oggi mio padre perde un figlio….oggi due occhi dolcissimi si spengono….oggi maledettamente oggi. Riposa in pace Enzo”.