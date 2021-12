Michele muore schiacciato dal forno, oggi i funerali del pizzaiolo a Portici

Oggi Portici vive un giorno di lutto per la morte di Michele Esposito. I funerali del pizzaiolo 41enne verranno celebrati alle 16:30 nella chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio a Portici. Lo scorso 4 dicembre l’uomo è stato schiacciato dal forno in una pizzeria a Parabiago in provincia di Milano. Michele, originario proprio della cittadina vesuviana, si trovava nell’attività ristorativa nella quale avrebbe dovuto cominciare a lavorare dopo i lavori di ristrutturazione.

MICHELE MORTO SOTTO AI CALCINACCI DEL FORNO

Il 41enne stava attendendo l’arrivo di un elettricista quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto schiacciato dal forno. Purtroppo il proprietario ha trovato il corpo di Michele sotto ai calcinacci del forno crollato. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma per il 41enne non c’era più nulla da fare. La Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha aperto una inchiesta per far luce sulla tragedia di Michele. “Mio fratello ha bisogno di giustizia… io e mia madre vogliamo giustizia“, ha scritto la sorella.