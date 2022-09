Ladri da quattro soldi a Giugliano e al Vomero, portati via un televisore e la vetrina di un panificio

Criminalità scatena a Napoli e provincia. A Giugliano una persona ha rubato un televisore all’esterno del tabacchi Aprovitola in via Primo Maggio. Dalle immagini si nota un soggetto, in piena notte, sradicare letteralmente lo schermo utilizzato dall’attività commerciale per l’estrazione del Lotto.

Al Vomero un altro furto, segnalato al consigliere Borrelli: “Signor Borrelli, nonostante il settore della panificazione stia attraversando un periodo di sofferenza per l’aumento del costo delle materie prime e il caro energia, abbiamo anche subito il furto della vetrina esterna al panificio, un notevole danno di circa 3000€. Due delinquenti, con maglie davanti al viso, hanno rubato la vetrina e se la sono portata via. La cosa più’ vergognosa è che sono stato al commissariato al Vomero per esporre denuncia e mi hanno detto che è inutile perché il problema è mio che ho dimenticato la vetrina fuori.”.