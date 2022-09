Altro che decreti svuotacarceri, amnistia o indulto. Meloni: “Costruire nuovi penitenziari”

“Una risposta concreta al sovraffollamento delle carceri non è l’indulto, ma impegnare il Governo a stipulare degli accordi internazionali necessari a permettere il rimpatrio dei detenuti stranieri. Chi non è cittadino italiano e delinque nel nostro Paese deve scontare la pena nella propria terra d’origine”. Questa l’idea di Giorgia Meloni sull’emergenza carceri. Dunque i detenuti che speravano in un indulto o amnistia dovranno abbandonare la speranza.

Nel programma del nuovo governo di centrodestra, infatti, non c’è spazio per questi tipi di provvedimenti.

Altro che decreti svuotacarceri, amnistia o indulto: servono nuove carceri contro il sovraffollamento e una maggiore certezza della pena per rendere giustizia alle vittime dei reati e punire chi li commette. Lo ha ribadito più volte Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia

«In Italia il problema del sovraffollamento carcerario costituisce una vera e propria emergenza nazionale. Per risolverlo e migliorare le condizioni di vita dei detenuti e degli agenti di polizia penitenziari è necessario fare molto più di quanto fatto in questi anni. Occorrono interventi strutturali: pene alternative per i reati minori, accordi bilaterali per far scontare agli stranieri le pene negli Stati di provenienza, la risoluzione dell’annosa questione dell’abuso della carcerazione preventiva, che riguarda più di un terzo dei detenuti».