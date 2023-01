A confermare la durata del programma è Gabriele Parpiglia a Casa Pipol dove spiega che la puntata finale del reality si dovrebbe avere intorno al 12 di giugno. Da mesi invece sono in corso i provini per stabilire il cast e i nomi che si sono susseguiti sono diversi. Tra i più attendibili sembra esserci quello di Dayane Mello, già vista al Grande Fratello Vip, non è da escludere neanche il ritorno di Loredana Lecciso questa volta in compagnia di sua figlia Jasmine Carrisi. Un altro nome probabile è quello di Samantha De Grenet in coppia col figlio Brando, così come sull’ex pallavolista Luigi Mastrangelo in coppia con suo figlio Samuele.

