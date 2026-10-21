Lastra di vetro precipita su titolare del bar, tragedia sfiorata a Sorrento

Questa notte i carabinieri della compagnia di Sorrento sono intervenuti al corso Italia presso una gelateria. Poco prima il 65enne titolare della gelateria mentre era all’esterno della propria attività era stato colpito alla testa da un vetro caduto verosimilmente dal secondo piano di un appartamento disabitato dello stabile.
L’uomo è stato trasferito in ospedale per poi essere dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul posto è intervenuto il personale dell’ufficio tecnico del comune di Sorrento per gli accertamenti del caso.
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Ieri i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella sono intervenuti in vico Vincenzo Valente per una persona precipitata al suolo. Si tratta di una 57enne di Piscinola che, secondo le prime ricostruzioni, era intenta a ripulire gli infissi di un’abitazione al primo piano.
La donna ha riportato fratture multiple ed è stata portata al Cardarelli in codice rosso. Indagini in corso per chiarire la dinamica.