Luca D’Alessio, in arte LDA, è ufficialmente entrato nella scuola di Amici 2021. Il 18enne è il terzo figlio di Gigi D’Alessio e della sua prima moglie, Carmela. Nella sua presentazione, letta da Maria De Filippi e riportata da Today, il ragazzo ha parlato così: “Ho scelto Amici perché un programma che dà la possibilità di conoscere un artista. Se dovessi entrare, la prima settimana riceverò una valanga di insulti perché sarei il ‘figlio di’, il raccomandato della situazione. Ma poi mi conosceranno e capiranno chi sono, conoscendomi per quello che sono perché lì farò quello che faccio a casa. Mi fanno arrabbiare i buffoni, le persone false e i maleducati”.

LDA, subito ‘scontro’ tra Anna Pettinelli ed il figlio di Gigi D’Alessio

Il primo ‘diverbio’ arriva subito, con Anna Pettinelli che ha votato no sull’ingresso nella scuola. “Sei cresciuto a pane e musica, ma potevi dare qualcosa di più. Se tuo padre cantasse oggi, canterebbe un po’ come te ma meglio. Trovo il tuo genere un po’ datato”. LDA ci ha tenuto però a chiarire: “Siamo però due persone diverse”. Interviene anche Rudy De Zerby, che ha preso le difese del 18enne. “Datato è chi non si aggiorna. Credo che lui invece rappresenti un genere che in tanti amano in Italia ed è giusto che venga rappresentato in questo programma”.

Gigi D’Alessio innamorato pazzo di Denise Esposito, il commento su Ig: «We, io sono geloso!»

Un amore che va avanti a gonfie vele quello tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito. Il cantante, che aspetta un bambino dalla sua nuova compagna, pare ormai aver dimenticato completamente il suo passato con Anna Tatangelo. Le persone più vicine a lui, difatti, parlano di un Gigi più tranquillo e sereno, oltre che innamorato della donna napoletana.

Ma la dimostrazione arriva soprattutto sui social. Il cantautore, infatti, non si perde neanche l’occasione di commentare i post pubblicati da Denise Esposito. La giovane donna, dopo aver pubblicato una foto con il suo cagnolino, ha ricevuto un commento su Instagram anche dal suo compagno. «We we, io sono geloso», scrive Gigi. Immediata la risposta: «Tu sei la mia vita!». La coppia, ormai, ha smesso di nascondersi.