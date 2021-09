Hulk e la moglie Camila Angelo hanno annunciato sui social di aspettare il loro primo figlio.

Questo hanno scritto i due sui social: “Oggi con il cuore pieno di gratitudine a Dio, vengo a condividere con voi che per la quarta volta sono benedetto con un altro bambino – ha scritto nella didascalia al post Instagram – Il mio cuore trabocca di tanta felicità e posso solo dire grazie Dio. Non vediamo l’ora di riceverti, bambino, e ti amiamo incondizionatamente. Vieni pieno di salute, piccolo mio”.

La relazione tra Hulk e Camila, si legge su “Corrieredellosport.it”, aveva fatto molto scalpore: la 32enne è infatti nipote dell’ex moglie dell’attaccante dell’Atletico Mineiro, Iran Angelo. I due avevano iniziato a frequentarsi alla fine del 2019 – per sposarsi a marzo 2020 – dopo che il 35enne brasiliano aver terminato una relazione di 12 anni con l’ex moglie soltanto pochi mesi prima

Hulk aspetta il quarto figlio: la mamma è la nipote dell’ex moglie

La relazione tra Hulk e Camila aveva fatto molto scalpore: la 32enne è infatti nipote dell’ex moglie dell’attaccante dell’Atletico Mineiro, Iran Angelo. I due avevano iniziato a frequentarsi alla fine del 2019 – per sposarsi a marzo 2020 – dopo che il 35enne brasiliano aver terminato una relazione di 12 anni con l’ex moglie soltanto pochi mesi prima. Iran ha sempre parlato del “grande dolore” che la relazione dell’ex marito con la nipote le ha causato, accusando anche l’ex marito di tradimento. Lui ha sempre respinto le accuse, criticando la donna di averlo “trattato come un mostro”. Tanti i messaggi di congratulazioni da parte di amici e colleghi, tra cui Neymar e il suo ex allenatore André Villas-Boas