“Lei ha rapinato una gioielleria”, finto carabiniere truffa una donna ad Ercolano

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I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per truffa aggravata, rapina impropria e ricettazione Antonio Baken, 19enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. Il copione non è inedito ma il bersaglio non è una persona anziana. È una 55enne di Ercolano che, spaventata dal racconto di un sedicente maresciallo, finisce per credere di essere coinvolta in una rapina in gioielleria.

L’interlocutore dall’altra parte della cornetta riesce a manipolarla e le comunica che un perito sarebbe passato per confrontare i monili rubati con quelli che la donna custodisce in casa. Tutto fila liscio per i truffatori se non fosse per un loro passo falso. Non si limitano a chiamare la 55enne. Contattano anche la figlia che in trappola non ci cade.

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Allerta il 112 e consente ai militari della tenenza di Ercolano di acciuffare il “perito” prima che possa fuggire con una borsa carica di gioielli appena consegnati dalla vittima. In manette ci finisce Baken, immobilizzato dopo aver provato a fuggire. Addosso un finto tesserino dell’Arma e le chiavi di uno scooter risultato con targa e telaio contraffatto. Il giovane è ora in carcere, in attesa di giudizio.