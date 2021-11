Lockdown per i non vaccinati, l’ipotesi anche in Italia ma i virologi dicono di no

“L’Austria ha condizioni politiche che gli permettono di applicare il lockdown per i non vaccinati senza se e senza ma. L’Italia avrebbe più problemi per quest’ultima. Ma se la situazione dovesse peggiorare, come sta avvenendo in Austria, la decisione potrebbe anche essere ragionevolmente assunta”. Sono le parole di Massimiliano Galli, direttore delle malattie infettive presso l’ospedale Sacco di Milano e docente di Malattie infettive all’università Statale di Milano, rilasciate all’Adn Kronos Salute. Dichiarazione che arrivano in merito al lockdown per i non vaccinati che entra oggi in vigore in Austria. “L’Austria ha circa un milione di abitanti in più rispetto alla Lombardia, per le sue dimensioni può permettersi anche misure anti-Covid più analitiche rispetto alle nostre, come l’esame sierologico che è sicuramente una misura avanzata e utile”.

Secondo Galli l’idea di non pagare le cure ai non vaccinate è assurda. “Su questa linea non si curerebbero nemmeno i fumatori cardiopatici o con tumore, neppure gli obesi o i tossicodipendenti. Per favore: io sono un medico e quello che devo fare, nella vita, è curare le persone. Senza se né ma”, ha dichiarato.

“Credo che un sistema sanitario, in un Paese civile e democratico, dovrebbe essere il più possibile universalistico e il più possibile in grado di curare chi ha bisogno di essere curato”, ha osservato, per poi sottolineare: “È un po’ come se in guerra io non volessi curare il nemico perché sta dall’altra parte. Questa è una delle cose più orribili che possano essere concepite. A questa idea non ci sto”.

Il bollettino Covid di oggi

Il contagio covid frena dopo l’impennata delle ultime ore. Oggi i positivi al coronavirus sono stati 493 dopo l’analisi di 29252 test. Cala l’indice di contagio, come di solito accade dopo il fine settimana quando diminuisce il numero dei test esaminati. Se infatti ieri l’indice era pari al 3,46%, oggi è del 1,68%.

Si registra un calo dell’indice di contagio rispetto a ieri quando sono stati registrati 393 positivi covid a fronte dei 11338 tamponi analizzati. Inoltre sono stati registrati 5 deceduti nelle ultime 48 ore, invece, 8 decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto covid su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656. Posti letto di terapia intensiva occupati: 18 I posti letto di degenza disponibili: 3.160. Posti letto di degenza occupati: 281

Quindi rispetto a ieri si registra un aumento di ricoveri in terapia intensiva (+1), invece c’è un calo dei ricoveri in degenza (-6).